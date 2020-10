Angarano: “Uso distorto isole ecologiche è una vergogna, vi staneremo”

“Terminata la stagione estiva, abbiamo spostato le isole ecologiche mobili che erano posizionate nei parcheggi di Conca dei monaci e dell’Arena del mare”. Il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano parla delle azioni poste in atto in merito alla raccolta differenziata e dichiara: “faremo ruotare le due isole nei diversi quartieri della città per agevolare gli utenti nella raccolta dei rifiuti e per sensibilizzare tutti i cittadini e in particolare bambini e ragazzi, ai temi del rispetto dell’ambiente e dell’importanza della raccolta differenziata per il riciclo e il riuso dei rifiuti”.

“È inaccettabile, però – ammonisce il primo cittadino – che qualcuno continui a fare un uso distorto delle isole ecologiche mobili, deturpando i luoghi pubblici, trasformando anche iniziative belle e utili alla collettività in degrado e inciviltà. Quante volte abbiamo invocato strumenti automatici per la raccolta dei rifiuti? Questi lo sono, si attivano con la tessera sanitaria e sono semplici da usare. Eppure, qualcuno abbandona rifiuti proprio fuori ai contenitori. A questi sporcaccioni chiedo: cosa vi costa differenziare ed inserire i rifiuti nei contenitori adatti anziché abbandonarli fuori? È una offesa per l’intera comunità. È una vergogna. La “battaglia” di civiltà – conclude Angarano – per una coscienza ambientale diffusa continuerà ancor più decisa. Anche con fototrappole, droni e sanzioni: non la daremo vinta a pochi sporcaccioni, vi staneremo”.