Angarano: “Si torna a lavoro per Bisceglie, non c’è tempo da perdere”

“Dopo la Pasqua, si torna subito al lavoro per Bisceglie. Non c’è tempo da perdere”. A parlare è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Abbiamo fatto diversi sopralluoghi nei tanti cantieri attivi in Città – continua – frutto di oltre 53milioni di euro di finanziamenti ottenuti”.

“Qui siamo alla piazza del pesce, dove procedono gli interventi per trasformarla in uno splendido salotto, tutto pedonale e riqualificato, unendo la tradizionale vocazione commerciale nei box ristrutturati a una dimensione più moderna e turistica negli spazi esterni, dove poter degustare le nostre tipicità ed eccellenze enogastronomiche – conclude Angarano – come nei mercati delle più belle capitali europee”.