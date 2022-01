Angarano: “Riconferma Pedone vicepresidente Bat conferma oculatezza maggioranza”

“Congratulazioni a Pierpaolo Pedone riconfermato Vicepresidente della Provincia di Barletta Andria Trani dal Presidente Bernardo Lodispoto. Una nomina che premia l’ottimo lavoro svolto dal Vicepresidente nei due anni precedenti e che consente di proseguire la proficua collaborazione istituzionale tra l’ente provinciale e il Comune di Bisceglie ”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, commentando la riconferma di Pedone come vicepresidente della Provincia.

“La sinergia ha visto la nostra Città destinataria di importanti finanziamenti in ambito di edilizia scolastica e viabilità, come testimoniano i quasi quattro milioni di euro ottenuti per le scuole superiori biscegliesi e i prossimi lavori urgenti di recupero e risanamento conservativo, adeguamento e miglioramento sismico nonché messa in sicurezza del viadotto Santa Croce lungo la Strada Provinciale 34 “Bisceglie – Ruvo Corato” per un importo complessivo di circa due milioni e mezzo di euro ”, prosegue Angarano.

“La provincia, inoltre, è destinataria di molteplici fondi PNRR che serviranno ulteriormente a dare sviluppo al nostro territorio. La nomina a Vicepresidente di Pierpaolo Pedone conferma l’oculatezza della scelta della maggioranza in consiglio comunale che sostenendo la sua candidatura ha assicurato una autorevole rappresentanza della Città nel consesso provinciale e la prosecuzione della sinergia istituzionale che può portare benefici a Bisceglie”, si legge nel comunicato stampa.