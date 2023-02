Angarano: “Per cinque anni subito calunnie e insulti volgari, ma continuerò a non rispondere”

“Nella presentazione della mia ricandidatura non ho offeso nessuno, non è mio costume farlo. Chi c’è stato – e devo dire sono stati in tanti – può testimoniarlo. Le accuse dei consiglieri Spina e Fata sono ancora una volta pretestuose e infondate, evidentemente un segnale di nervosismo”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Domenica scorsa ho parlato di traguardi raggiunti e obiettivi futuri. L’unica cosa che ho rimarcato che riguarda l’opposizione è che per cinque anni, giornalmente – evidenzia il primo cittadino – ho subito calunnie, insulti volgari, attacchi personali che hanno infangato le istituzioni e persino il buon nome della mia famiglia. Questo continua ad accadere tutt’ora. Ma continuerò a non rispondere con la stessa moneta. Continuerò a tralasciare le chiacchiere e a far parlare i fatti. Stia tranquillo il consigliere Spina, le offese non mi appartengono, rimarranno sempre una sua prerogativa, una sua esclusiva, un inconfondibile marchio di fabbrica”.