Angarano: “Manifestare è un diritto, su hub vaccinale ragazzi comprendano con maturità”

“Nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro con i rappresentati di istituto dell’IISS Leonardo da Vinci. Con loro avevamo discusso di quanto fosse necessario l’uso del tensostatico per l’allestimento dell’hub vaccinale stante l’emergenza ancora in corso e l’assenza di altre strutture che avessero caratteristiche idonee, strutturali e logistiche, nella nostra Città”. Parte con queste parola la nota del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in merito allo sciopero messo in atto dagli studenti del “da Vinci” ieri mattina (leggi qui).

“Si è lavorato per apportare migliorie alla struttura con la collaborazione della Provincia Bat che ovviamente resteranno a beneficio della Comunità scolastica – prosegue – si è parlato anche delle attrezzature sportive e della possibilità di effettuare l’alternanza scuola-lavoro con la collaborazione della Protezione Civile. Abbiamo discusso della possibilità di organizzare insieme manifestazioni per la promozione dello sport e dell’attività motoria. È fondamentale condividere un messaggio di generosità e comprensione, accettare un sacrificio nel nome della pubblica utilità e del senso di comunità. Questo considerando anche la possibilità di poter effettuare attività motoria nel campetto all’esterno se il tempo lo permette”.

“Manifestare pacificamente è un diritto – sottolinea Angarano – ma al di là dello sciopero di stamane, sono certo che i ragazzi potranno comprendere le ragioni di questa scelta con maturità e altruismo. Sarebbe un bel messaggio nei confronti di tutta la Comunità”.

“Un’ultima, doverosa precisazione: ho letto sulla stampa alcune dichiarazioni sul fatto che l’hub sia sempre chiuso. Mi sia concesso di dire, anche a tutela del lavoro di medici, infermieri, protezione civile e volontari, che non è così – rimarca in conclusione il Sindaco – come potranno testimoniare le tante persone alle quali questa settimana è stato somministrato il vaccino”.