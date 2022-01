Liceo Da Vinci, rappresentanti studenti: “Domani sit-in contro hub vaccinale nella palestra”

I rappresentanti d’istituto del Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie comunicano alla stampa la decisione di scioperare domani, dalle ore 8:10, nell’area adiacente all’hub vaccinale allestito nella tensostruttura precedentemente destinata alle attività di educazione fisica.

Gli organizzatori prevedono una partecipazione di “più di 500 ragazzi” che “faranno sentire la propria voce” in seguito a delle scelte “effettuate da ordini maggiori e che ci hanno privato della nostra palestra per trasformarla in hub vaccinale”, si legge nella nota inviata alla stampa.