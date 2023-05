Angarano: “Il voto di domenica e lunedì è un referendum tra il futuro e il passato”

“Anche grazie alla collaborazione istituzionale con la Regione e il Presidente Emiliano, siamo riusciti a realizzare opere che hanno davvero trasformato Bisceglie e ne siamo orgogliosi”, così Angelantonio Angarano.

Nella serata di ieri, giovedì 25 maggio, il candidato sindaco Angelantonio Angarano è salito sul palco di Piazza San Francesco insieme a Vittorio Fata, leader della coalizione “Davvero Bisceglie” che sostiene la sua candidatura a sindaco, e al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

È stata l’occasione per raccontare, ancora una volta, il lungo percorso che è stato intrapreso con la vittoria delle elezioni nel 2018, e illustrare i progetti in cantiere per continuare a trasformare Bisceglie e renderla più bella, accogliente e turistica.

“Questa piazza gremita mi convince ancor di più della scelta che ho fatto, vuol dire che siamo sulla strada giusta”, ha spiegato Vittorio Fata, che ha voluto rispedire al mittente tutte le accuse di incoerenza mosse dalla coalizione avversaria, e chiarire una volta per tutte le ragioni della sua scelta politica per il ballottaggio.

Sul palco di Piazza San Francesco, è salito anche il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano che ha sottolineato quanto il lavoro di questi cinque anni sia stato proficuo e che, col supporto di Vittorio Fata, Bisceglie potrà solo continuare a crescere, invitando tutti i cittadini a confermare il sindaco uscente per dargli il tempo di realizzare tutti i progetti avviati in questi anni.

“Il voto di domenica e lunedì è un referendum: siamo chiamati a scegliere tra il futuro e il passato. Sono certo che i Biscegliesi faranno la scelta giusta”, ha concluso Angelantonio Angarano.