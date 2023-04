Amendolagine: “Mi dimetto da consigliere, finisce quel che fu il M5S. Alle comunali non ci saremo”

“Ho rassegnato oggi le dimissioni da consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Una decisione dolorosa dopo 5 anni di battaglie in Consiglio comunale e oltre 10 anni di attivismo, ma una scelta necessaria, visti anche gli scenari che si sono venuti a configurare in queste ultime settimane prima delle elezioni amministrative”. A parlare in una lunga nota è Vincenzo Amendolagine che spiega quando accaduto negli ultimi giorni e le prospettive future.

“Con gli amici del gruppo politico Libera il futuro – prosegue –dopo aver tentato di offrire alla città un progetto politico alternativo nella proposta e innovativo nei volti, avevamo intrapreso un percorso che ci aveva portato a costruire la lista del M5S, con ospiti anche alcuni candidati dello stesso movimento Libera il futuro. Abbiamo lavorato a una proposta programmatica coraggiosa e discontinua che mi avrebbe visto candidato sindaco, unico fra i contendenti in campo a non aver mai ricoperto quella carica. Gli organi del M5S, cui avevo inviato già a dicembre la proposta di presentare la mia candidatura senza alleanze, per mesi hanno preso tempo e nelle ultime settimane hanno tentato a tutti i costi di farci acconsentire a un accordo con il Partito Democratico che non eravamo nelle condizioni di poter accettare per ragioni più volte espresse”.

“A una settimana dalla presentazione delle liste – fa sapere Amendolagine – dopo aver chiesto formalmente di autorizzare la mia candidatura secondo le modalità pubblicate solo 10 giorni fa dal M5S, tutto ancora tace. E se a pochi giorni lavorativi dal 14 aprile dovesse arrivare il via libera a presentare la candidatura in solitaria, sarebbe solo una mossa strumentale e provocatoria che respingeremmo al mittente. I tentativi di persuasione a un accordo si sono trasformati da consigli calorosi prima, in richieste perentorie poi, finanche in ordini dei vertici di fare il sacrificio di un’alleanza in nome della ‘ragion di Stato’ dell’intesa necessaria per fare da stampella al PD e alla sua coalizione, nella nuova logica politica di scambio del M5S di ottenere il candidato sindaco in una città per cederlo altrove”.

“Non ci sono più le condizioni politiche per andare avanti. Io e gli attivisti dell’ex Movimento 5 Stelle di Bisceglie siamo persone libere e nessun soggetto può permettersi di imporre scelte di vertice prescindendo dalla volontà della maggioranza degli attivisti che si sono più volte espressi per un altro percorso; sono loro a conoscere il territorio e loro hanno da soli fatto vivere in questi 10 anni il Movimento a Bisceglie. Ci hanno accusato di essere immaturi politicamente – sottolinea il consigliere comunale – per il solo fatto di non volere accondiscendere a candidature incoerenti, a un contesto programmatico poco chiaro, all’assenza di una necessaria inversione di rotta nella classe dirigente”.

“Ci abbiamo provato fino alla fine e per un anno e mezzo abbiamo tenuto la nostra posizione, senza ottenere risposte: così è se vi pare, venite che vi sarà dato. Sarebbe stato più comodo accettare le lusinghe e i posti al sole, ma per rispetto ai cittadini che hanno creduto anche nel M5S che fu – quello della democrazia diretta, delle mani libere, dei percorsi di cambiamento coraggiosi – abbiamo detto “NO, non ci sono le condizioni”. Non saremo della partita delle prossime amministrative e chiediamo pubblicamente a tutti i candidati sindaco e sodali in campo di astenersi da qualsiasi avvicinamento e tentativo di coercizione e seduzione. Da oggi finisce quel che è stato il Movimento 5 Stelle, ma non sgombriamo il campo dall’impegno e dalla cittadinanza attiva”.

“Buona fortuna al Movimento 5 Stelle che non è più casa nostra: le alleanze, come in Regione, si fanno nelle segrete stanze a cura dei vertici senza ascoltare la base, ormai la democrazia diretta è un miraggio, trionfa il pragmatismo politico in nome del galleggiamento e di qualche ipotetico sfavillante posto al sole. Continueremo a camminare a testa alta. Dico a tutti i nostri amici e sostenitori: siate orgogliosi di quel che siete, non serve un simbolo per definirci. E buona campagna elettorale a tutti coloro che sono in campo. La scelta sarà ardua per la città, per noi tutti”. Nota firmata da: Vincenzo Amendolagine, Vincenzo Di Gregorio, Anna Marcotrigiano, Antonella Napoletano, Luigi Sabino Carlone, Pasquale Zecchillo, Patrizia Chiarolla, Giuseppe Somma, Domenico Lopopolo, Sergio Grosso, Francesca Sciscioli, Damiano Cosmai, Vincenzo Simone, Mela Spagnoletta e Carlo De Molfetta.