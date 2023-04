Amendolagine: “Ex M5S ribadiscono distanza da tutte le candidature, caro non amico sei stato distratto”

“Gli attivisti dell’ex M5S ribadiscono la loro distanza da tutte le candidature e coalizioni in campo per le Amministrative. Nessuno ci tiri per la giacca e si intesti sostegni che non arriveranno. Caro non amico di quello che fu il gruppo degli attivisti dell’ex M5S, prendiamo le distanze dalla tua scelta di schierarti alle prossime elezioni amministrative con una forza politica che ha governato la città negli ultimi cinque anni”. Con queste parole parte la nota di Enzo Amendolagine e degli ex attivisti del Movimento 5 Stelle con un chiaro riferimento alla scelta fatta da Pino Cosmai di schierarsi con Angarano.



“Caro non amico, certamente in questi 5 anni di amministrazione della Svolta sei stato molto distratto – continua – non essendoti accorto che l’ex consigliere comunale di quello che fu il M5S ha strenuamente combattuto l’amministrazione di cui sopra con due ricorsi al Tar, con l’invio di un’interrogazione sulla gestione dei rifiuti in procura, con una mozione su una conferenza dei servizi su legalità e sicurezza urbana approvata all’unanimità in consiglio comunale e mai tenutasi, con una mozione e interrogazione sulla lottizzazione della maglia 165 (zona Bimarmi), con un’ interrogazione sulla disastrosa situazione del cimitero, con proposte emendative al bilancio di previsione mai prese in considerazione e con tanti altri interventi e comunicati non sicuramente in linea con il cattivo governo cittadino”.

“Caro non amico, ci dispiace dirlo, ma quando ti abbiamo proposto di candidarti qualche settimana fa – in attesa che la candidatura di Enzo Amendolagine fosse boicottata – ti sei preso 24 ore di riflessione e dopo 5 giorni, non ancora convinto, hai chiesto altri giorni, salvo poi accettare, in men che non si dica, l’allettante offerta della Svolta.

Caro non amico, noi ti ricorderemo sempre per il proficuo attivismo da selfie con i vari personaggetti dell’ex M5S, non certamente per qualche proposta o suggerimento su provvedimenti da portare in Consiglio comunale.

Caro non amico di quello che fu il gruppo degli attivisti dell’ex M5S, non vale la pena aggiungere altro a quanto detto, solo richiamare una storica frase di Totò: “Siamo uomini o caporali?”.



“Post scriptum: messaggio rivolto a tutti i ‘non amici’ in circolazione. Gli attivisti dell’ex M5S ribadiscono la loro distanza rispetto a tutte le candidature e coalizioni in campo. Nessuno ci tiri per la giacca – conclude la nota – e si intesti sostegni che non arriveranno. Non da questo gruppo!”.