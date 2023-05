Amendolagine e Arena presentano le loro osservazioni al Piano Urbanistico Generale

Domenica 14 maggio, Vincenzo Arena (Libera Il Futuro) ed Enzo Amendolagine hanno inviato le loro osservazioni al Piano Urbanistico Generale. “Proprio nel giorno delle elezioni, cui per noti motivi non abbiamo potuto partecipare, abbiamo rotto il silenzio assordante della politica sul tema più importante per il futuro della città: lo sviluppo urbanistico”, si legge nel comunicato stampa.

“Durante la campagna elettorale abbiamo sentito, al massimo, vaneggiare generiche promesse di sapore ambientalista oppure difendere i presunti diritti acquisiti di cementificatori seriali. Noi – come avevamo preannunciato e pensando che la politica vera si possa fare anche fuori dal Consiglio comunale – abbiamo messo nero su bianco le nostre proposte per la revisione del Piano urbanistico generale adottato a gennaio scorso. Queste osservazioni andranno discusse e votate dal nuovo Consiglio comunale entro fine estate”, scrivono Arena e Amendolagine.

Le osservazioni avanzate dal movimento Libera il Futuro, con i relativi allegati tecnici di approfondimento e dettaglio, sono disponibili a questo link https://bit.ly/3OldxC9. “Ringraziamo tutti gli amici e i professionisti che hanno contribuito alla loro redazione. Chiediamo ai cittadini di dare più forza a queste proposte di revisione e integrazione del Piano sottoscrivendo la petizione pubblica che abbiamo lanciato a loro supporto e che ha già registrato quasi 50 sottoscrizioni (disponibile a questo link https://chng.it/hWPVhd9r6p)” scrivono i promotori.

“In Consiglio comunale dovrà arrivare forte la voce di decine di cittadini che pensano che una città diversa da quella disegnata 15 anni fa, senza alcuna partecipazione e condivisione, sia possibile. Speravamo che fosse lo scorso Consiglio comunale a poter discutere le osservazioni, ma purtroppo l’impegno di Amministrazione Angarano e presidenza del Consiglio in questa direzione è stato disatteso. Aspettiamo, infine, curiosi la presa di posizione impavida dei contendenti al prossimo ballottaggio su questi temi”, concludono Arena e Amendolagine.