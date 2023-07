Unpli, “Salva la tua lingua locale”: pubblicato il bando dell’XI edizione del Premio letterario

Di seguito viene pubblicato il Bando dell’edizione 2023 del Premio Salva la tua lingua locale. La sezione Musica, solitamente inserita all’interno del bando generale, sarà pubblicata a parte nelle prossime settimane.

SALVA LA TUA LINGUA LOCALE 2023

Art. 1

L’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e ALI Lazio – Autonomie Locali Italiane, in collaborazione con il Centro Internazionale Eugenio Montale, indicono l’undicesima edizione del Premio letterario nazionale “Salva la tua lingua locale”. Il Premio è aperto a tutti gli autori in uno dei dialetti o delle lingue locali d’Italia.

Art. 2

Il Premio si articola nelle seguenti sezioni tutte a tema libero:

PREMIO “TULLIO DE MAURO”

POESIA EDITA

PROSA EDITA

POESIA INEDITA

PROSA INEDITA

TEATRO INEDITO

FUMETTO EDITO

Le modalità di partecipazione di ogni sezione sono descritte di seguito.

Art. 3

Si può partecipare a più sezioni contemporaneamente. Per partecipare si deve compilare la scheda di partecipazione e, in base alla sezione scelta o alle sezioni scelte, allegare le informazioni e i materiali richiesti, integrando dove richiesto con l’invio di una email.

Tutti gli autori che intendono partecipare dovranno compilare la scheda di partecipazione alla quale si accede cliccando qui.

Per le specifiche di ogni sezione si prega di visionare i successivi articoli.

Art. 4

Tutti i materiali devono pervenire entro e non oltre il 18 settembre 2023 al seguente indirizzo:

“PREMIO SALVA LA TUA LINGUA LOCALE

c/o UNPLI – UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA

PIAZZA FLAVIO BIONDO, 13 – 00153 ROMA”

Per tutti i lavori editi è richiesto anche l’invio dell’opera formato pdf. Una copia dei lavori inviati sarà conservata presso il “Fondo Salva la tua lingua locale”, a disposizione di studiosi e cultori della materia, presso la sede nazionale dell’UNPLI nazionale a Roma.

Art. 5 – SEZIONI

PREMIO “TULLIO DE MAURO”

Sezione riservata a lavori scientifici editi o inediti di (saggi, tesi di laurea, studi su dialetti e/o lingue locali e dizionari). Per i lavori editi devono essere inviate 2 copie della pubblicazione ed il relativo file in formato pdf. Per i lavori inediti deve essere inviato il file in formato pdf. In entrambi i casi l’invio del file in formato pdf va effettuato con email a parte all’indirizzo giornatadeldialetto@unpli.info scrivendo nell’oggetto: “NOME – COGNOME – SEZIONE – invio del pdf”. Vai alla scheda di partecipazione.

POESIA EDITA

Sono ammessi solo i libri stampati a partire dal 1 gennaio 2021. Ogni autore deve inviare 4 copie del libro ed il relativo file in formato pdf. L’invio del file in formato pdf va effettuato con email a parte all’indirizzo giornatadeldialetto@unpli.info scrivendo nell’oggetto: “NOME – COGNOME – SEZIONE – invio del pdf”. Vai alla scheda di partecipazione.

PROSA EDITA

Ogni autore deve inviare 4 copie del libro ed il relativo file in formato pdf. L’invio del file in formato pdf va effettuato con email a parte all’indirizzo giornatadeldialetto@unpli.info scrivendo nell’oggetto: “NOME – COGNOME – SEZIONE – invio del pdf”. Vai alla scheda di partecipazione.

POESIA INEDITA

Ogni autore attraverso il formulario può inviare fino a tre poesie, con relativa traduzione in italiano, massimo 90 versi in totale. I testi devono essere trasmessi con file in formato doc o docx. È obbligatoria la registrazione (solo della parte dialettale o in lingua locale) dei lavori inviati in file audio di qualsiasi formato. Vai alla scheda di partecipazione.

PROSA INEDITA

Ogni autore attraverso il formulario può inviare un testo, di massimo 3600 battute (spazi inclusi), di una storia, favola o racconto corredato di traduzione in italiano. I testi devono essere trasmessi con file in formato doc o docx. È obbligatoria la registrazione (solo della parte dialettale o in lingua locale) dei lavori inviati in file audio di qualsiasi formato. Vai alla scheda di partecipazione.

TEATRO INEDITO

Ogni autore attraverso il formulario può inviare un testo inedito di una rappresentazione teatrale in dialetto o lingua locale corredato di traduzione in italiano. I testi devono essere trasmessi con file in formato doc, docx o pdf.

È possibile far pervenire anche una eventuale registrazione video della rappresentazione oltre che all’indirizzo sopra riportato anche via email: giornatadeldialetto@unpli.info. Vai alla scheda di partecipazione.

FUMETTO EDITO

Ogni autore può inviare un’opera a fumetti realizzata in dialetto o lingua locale, possibilmente corredata di traduzione in italiano. Ogni autore deve inviare 4 copie del volume ed il relativo file in formato pdf. L’invio del file in formato pdf va effettuato con email a parte all’indirizzo giornatadeldialetto@unpli.info scrivendo nell’oggetto: “NOME – COGNOME – SEZIONE – invio del pdf”. Qui il formulario per iscriversi. Vai alla scheda di partecipazione.

Art. 6

Ogni autore partecipando al Premio attesta che le opere non sono già state premiate e, per le sezioni alle quali sono ammesse solo opere inedite, che le stesse sono inedite. L’autore sarà responsabile del contenuto dei materiali inviati. Possono partecipare tutti gli autori che al momento dell’iscrizione hanno compiuto 18 anni. Tutti i materiali inviati non verranno restituiti.

Art. 7

La partecipazione è gratuita. Per l’iscrizione non si ammettono pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità dell’autore pena l’invalidazione dell’iscrizione.

Art. 8

Ai primi classificati di ogni sezione, che saranno presenti alla cerimonia di premiazione, sarà consegnata una targa e sarà offerto un soggiorno gratuito, 2 giorni per 2 persone, a Roma in occasione della premiazione. Una targa sarà consegnata anche ai secondi e terzi classificati di ogni sezione che saranno presenti alla cerimonia di premiazione. Sono previsti inoltre riconoscimenti e menzioni d’onore per le opere che la Giuria, a suo insindacabile giudizio, riterrà particolarmente meritevoli.

Art. 9

I risultati saranno resi noti per email a tutti i partecipanti, attraverso i social network, la stampa e pubblicati sul sito: www.salvalatualingualocale.it. Tutti i concorrenti riceveranno una comunicazione ufficiale delle selezioni all’indirizzo email segnalato al momento dell’iscrizione.

Art. 10

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento e, per i vincitori ed i finalisti, la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto su qualsiasi pubblicazione. L’organizzazione si riserva inoltre la facoltà di pubblicare i lavori pervenuti per tutte le sezioni inserite in questo Bando.

Art. 11

Gli autori per il fatto stesso di partecipare al premio, cedono il diritto di pubblicazione delle proprie opere, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore, all’interno dell’antologia finale dei vincitori e dei finalisti che sarà realizzata a cura del Premio e della propria registrazione audio (solo per le sezioni che la richiedono) sul canale youtube “Memoria Immateriale” e sul sito www.salvalatualingualocale.it allo scopo di contribuire alla costituzione di un archivio nazionale dei dialetti e delle lingue locali sul web e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza di tutelare i patrimoni orali costituiti dai dialetti e dalle lingue locali.

Art. 12

La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di dicembre a Roma presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. La data sarà comunicata ai partecipanti con un congruo anticipo.

Art. 13

I premi dovranno essere ritirati personalmente nel corso della premiazione. Eventuali variazioni sulla data e sul luogo della proclamazione saranno rese note in tempo utile a tutti i partecipanti, attraverso una comunicazione all’indirizzo email segnalato al momento dell’iscrizione al Premio.

Art. 14

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della Giuria. Qualsiasi comunicazione o variazione ufficiale delle disposizioni del presente bando e l’eventuale variazione della data e del luogo indicati per la premiazione saranno comunicate a tutti gli iscritti tramite il sito internet www.salvalatualingualocale.it e la newsletter appositamente creata.

Art. 15

Gli organizzatori si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di data protection in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento. Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di data protection, i partecipanti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente regolamento come da informativa completa presente sul sito www.unioneproloco.it/unpli/informativa-sulla-privacy.

Art. 16

La composizione della Giuria del Premio per l’edizione 2023 è consultabile sul sito www.salvalatualingualocale.it.

SEGRETERIA DEL PREMIO

Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di partecipazione ed in generale sul Premio “Salva la tua lingua locale”, contattare Gabriele Desiderio (Segretario del Premio) all’indirizzo giornatadeldialetto@unpli.info. Per ulteriori informazioni visitare il sito internet www.salvalatualingualocale.it.