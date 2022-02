Prima edizione del Premio Letterario per ragazzi “Angelina Guglielmi” / INFO

La Famiglia Guglielmi-Di Luzio indice la Prima Edizione Premio Letterario per ragazzi “Angelina Guglielmi”. Il Concorso a tema è riservato agli studenti delle Terze Classi delle Scuole Medie di Bisceglie.

Il Concorso intende dare lustro alla vita di Angelina Guglielmi Vedova Di Luzio, recentemente scomparsa, alla sua personalità leale e rigorosa, improntata alla sobrietà e all’azione educativa, donna emancipata del suo tempo, espressione più autentica della cultura e della tradizione della comunità cristiana biscegliese.

Il Concorso, che avrà cadenza annuale, prevede un elaborato in lingua italiana di lunghezza massima di 4.000 battute spazi inclusi. Saranno accettati componimenti di lunghezza inferiore o superiore del 10%. Si può partecipare con un solo elaborato. Non sono ammessi lavori di gruppo. L’iscrizione è gratuita.

Gli elaborati dovranno giungere con posta ordinaria, in forma anonima e cartacea, al Prof. Giulio Di Luzio – Via degli Aragonesi, 2 INT.56 – 76011- Bisceglie (BT). All’interno della busta ne va inserita un’altra, ermeticamente chiusa, contenente in stampatello il nome del candidato, classe e Istituto, che sarà aperta il giorno della Premiazione. Sul frontespizio va scritto: I^ Edizione Premio Letterario per ragazzi “Angelina Guglielmi” 2022. Gli elaborati dovranno giungere entro il 30 aprile 2022. Saranno presi in esame solo i primi 20 elaborati giunti all’indirizzo suddetto.

La Giuria sarà composta dai figli della Sig.ra Angelina Guglielmi. I nomi dei tre finalisti saranno comunicati il giorno della Premiazione all’apertura delle buste, contenenti i loro nominativi.

I premi consisteranno in un assegno, a cura della Famiglia Guglielmi-Di Luzio, di 150 euro al primo classificato, 100 euro al secondo e 50 euro al terzo, oltre ad una targa commemorativa ai tre finalisti.

Il tema della I^ Edizione Premio Letterario per ragazzi “Angelina Guglielmi” sarà: “Immigrazione tra accoglienza e pregiudizio”.

La data, il luogo e l’orario della premiazione saranno comunicati ai diretti interessati. I candidati devono quindi inviare un numero telefonico di riferimento, qualificandosi solo come candidati del Premio. Per questo e ogni chiarimento rivolgersi al Presidente del Premio Letterario per Ragazzi “Angelina Guglielmi”, Prof. Giulio Di Luzio al 340.37.257.36.