La Compagnia Dialettale e la “C” birichina: al Politeama va in scena la commedia 2022 / VIDEO

Si va, come d’altra parte ogni anno, verso il tutto esaurito per le cinque serate della commedia numero 29 della Compagnia Dialettale Biscegliese dal titolo tra l’equivoco e l’enigmatico: “Andrà, fertìune e c… vìote a ce l’òve” in cui la “c” gioca un ruolo fondamentale e, ovviamente, ironico.

A spiegarlo sono gli stessi protagonisti della commedia che dal 1985 regalano ai biscegliesi che vivono in città, ai biscegliesi che vivono fuori per lavoro o per studio e che tornano nel periodo natalizio, ai cittadini delle città limitrofe e a tutti gli appassionati di teatro vernacolare, spensieratezza, buonumore e trasmettono grande attaccamento emotivo a un grande patrimonio immateriale come il dialetto.

Pino Tatoli (autore), Uccio Carelli (regista), Vincenzo Lopopolo (presidente della Compagnia), Francesco Di Bitetto, Francesco Mastrodonato, Mariangela Di Benedetto, Franco Carriera, Carlo Monopoli, Dario Caputi e Mariagrazia Rutigliano sono gli interpreti della commedia 2022. Suggeritore: Pinuccio Catino.

L’appuntamento, anzi, gli appuntamenti sono venerdì 2, sabato 3 e sabato 10 dicembre alle 20:15 e le domeniche 4 e 11 dicembre alle 17:15 al Teatro Politeama Italia in via Montello a Bisceglie. Prevendita attiva in via Aldo Moro n. 15. Infoline: 3463460686 – 3356418544.