42Gradi, ecco il programma odierno con ospiti prestigiosi

Mentre stamane la meta de La Classe è una cava di marmo dove si investe sull’autonomia energetica, sul recupero degli scarti e sull’innovazione (Manzi Marmi), l’appuntamento con il pubblico del festival 42GRADI, si conferma alle 19,00, sulla terrazza delle Vecchie Segherie Mastrototaro e cogliendo la permanenza di un ospite prestigioso, Telmo Pievani, gli si affida il compito di conduttore l’incontro con la giornalista e scrittrice Francesca Santolini.

Esperta di temi ambientali, Santolini è collaboratrice de La Stampa e la Repubblica, dopo aver pubblicato Passione verde. La sfida ecologista alla politica, Un nuovo clima. Come l’Italia affronta la sfida climatica e Profughi del clima, è in libreria per Einaudi con un libro che titola l’incontro Ecofascisti, ad introdurre uno sguardo di parte sul tema in oggetto. Lo sguardo si sposta nell’alveo dell’economia con l’appuntamento successivo, stavolta, alle 21,15, sui 42GRADI. Ad animarlo, uno degli economisti più stimati, già indicato alla Presidenza del Consiglio, senatore, direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, Carlo Cottarelli, invitato ad un dialogo con il magistrato, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (Draghi), Roberto Garofoli. Titolo emblematico: Governare la crescita. Se lo sviluppo è necessario, è decisivo che la crescita tenga in considerazione la finitezza delle risorse e si misuri con sostenibilità ed equità. L’inadeguata distribuzione del reddito anima squilibri enormi e ci allontaniamo sempre di più da quell’uguaglianza delle opportunità che lo Stato dovrebbe garantire. Bisogna affrontare il cambiamento necessario anche con gli strumenti che dell’economia e della politica, tenendo insieme la concretezza e l’ideale, per superare le strettoie del presente.