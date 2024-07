Al via a Bisceglie il festival 42Gradi, il programma completo

Paola Caridi, Carlo Cottarelli, Paolo Di Paolo, Domenico Iannacone, Telmo Pievani, Giovanni Storti sono alcuni degli ospiti invitati a riflettere su temi e problemi che riguardano la sostenibilità dal festival 42GRADI, idee sostenibili, in programma a Bisceglie dal 24 al 28 luglio.

Il festival, con la consulenza scientifica e la conduzione di Mario Tozzi e la direzione condivisa con Carlo Bruni, Mauro Mastrototaro e Viviana Peloso, aggiunge una giornata alla sua consueta programmazione e per il suo quinto atto approfondisce il fattore economico da prospettive diverse. Il rapporto che collega finanza e guerra, le molte vie praticabili per trasformare lo sfruttamento dei terreni in buona agricoltura, l’economia domestica, le comunità energetiche e quanto può fruttare la sottrazione piuttosto che la somma dei consumi. Cinque giorni di confronto, con ospiti prestigiosi, per promuovere un’altra visione del mondo e una rotta diversa da intraprendere che ci educhi alla pace. Per titolo un interrogativo emblematico: QUANTO CI COSTA?

E anche quest’anno torna La Classe: un gruppo di ragazzi e ragazze da tutta l’Italia, esito di una call nazionale, che incontrerà imprese ed esperienze virtuose, comporrà paesaggi sonori grazie al laboratorio condotto dagli artisti di Molom, e seguirà gli incontri in programma, ogni giorno, alle 19 e alle 21, tutti ad ingresso gratuito, a Bisceglie, alle Vecchie Segherie Mastrototaro o sulla gradinata adiacente. Un’iniziativa realizzata da Linea d’Onda, Vecchie Segherie Mastrototaro, sistemaGaribaldi, Consorzio Nazionale Rilegno e sostenuta da: Regione Puglia, PugliaPromozione, Comune di Bisceglie, Fondazione Finanza Etica, Megamark, Manzi Marmi, Tersan Puglia, C.A.V. edilizia per l’ambiente. Sono ancora aperte le candidature a “la Classe”. Anticipazioni e informazioni su www.42gradi.com