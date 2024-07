Povia in concerto a Bisceglie per il trentennale del Comitato Progetto Uomo

“Povia Live” è l’evento previsto per sabato 7 settembre, dalle ore 20.30, nell’area pedonale di Santa Caterina a Bisceglie che vedrà sul palco Giuseppe Povia.

Il noto cantautore sarà in terra pugliese in occasione del trentennale che festeggia il Comitato Progetto Uomo, che sul territorio di Bisceglie, Barletta, Andria e Trani fornisce assistenza sociale e socio sanitaria per la tutela della vita umana, della maternità e della famiglia. L’evento gode del patrocinio della Città di Bisceglie.