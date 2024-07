Il comico Nathan Kiboba ospite di Controcorrente Sos

Dopo Daniele Tinti, un altro volto noto della stand up comedy nazionale sarà ospite della Cooperativa Sociale Controcorrente S.O.S.

Nathan Kiboba, originario della repubblica democratica del Congo, oggi residente a Milano, è convinto che si possa ridere di tutto e porta sul palco la sua storia cercando di cambiare prospettiva alla narrazione dell’immigrazione. Appuntamento oggi, mercoledì 24 luglio, alle ore 21.30.

Ha uno stile pungente, che spinge il pubblico a ironizzare soprattutto su sé stesso e sui propri pregiudizi. Ha scelto di fare il comico da bambino, il suo primo palcoscenico è stata la chiesa, dove cercava continui spunti per fare battute. In Italia dal 2015, dopo un duro processo d’integrazione, ha fatto il suo debutto nel 2016 su alcuni palchi dei locali milanese. Ha fatto la sua prima apparizione in tv in prima serata su LA7, “Eccezionale Veramente” un talent dedicato ai comici con una giuria composta da Diego Abatantuono, Paolo Ruffini e Selvaggia Lucarelli. Arriva quarto. Ha partecipato anche alcuni programmi di Comedy Central come Diversity Show e Stand Up Comedy. Il suo spettacolo “Black Friday”, in cui parla come sempre del suo vissuto e della transizione dalla vita da profugo a Milano e la sua vita da papà, si può trovare anche On-demand su Comedy Central. Lo avete visto anche alle Iene in prima serata su Italia1 come monologhista e co-conduttore del programma.

