Aperte iscrizioni per volontari dell’edizione 2024 del festival “Libri nel Borgo Antico”

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i volontari dell’edizione 2024 del festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, che si svolgerà a Bisceglie dal 29 agosto al 2 settembre.

“I volontari sono il nostro orgoglio”, spiega la presidente dell’Associazione Borgo Antico, Alessandra Di Pierro. “Nessun altro Festival coinvolge in maniera così attiva le nuove generazioni di lettori. Dal progetto Sognalibri, che porta i ragazzi a moderare alcune delle conversazioni in programma, fino tutti quei piccoli dettagli organizzativi che vengono curati con l’aiuto dei volontari, Libri nel Borgo Antico esiste e cresce grazie all’energia di questi ragazzi. E loro crescono con noi”.

Per partecipare, basta cliccare su link https://www.librinelborgoantico.it/i-volontari/, dal quale sarà possibile stampare il modulo di adesione (in fondo alla pagina, si trova il modulo per volontari maggiorenni e quello per volontari minorenni), che dovrà essere compilato e consegnato alla segreteria del festival (via Cardinale Dell’Olio 66, dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 20.00).