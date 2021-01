Giornata del dialetto e delle lingue locali, come segnalare le iniziative per l’edizione 2021

Il 17 gennaio 2021, si svolgerà la nona edizione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali” istituita dall’Unione Nazionale delle Pro Loco per sensibilizzare istituzioni e comunità locali sull’importanza di tutelare questi patrimoni culturali.

Questa edizione sarà ovviamente un’edizione particolare viste le circostanze che tutti noi stiamo vivendo con la pandemia ancora in atto.

Invitiamo dunque tutte le Pro Loco e le numerose realtà (amministrazioni comunali, istituti scolastici, centri studio, associazioni, compagnie teatrali, musicisti, appassionati e molti altri che in questi hanno aderito con eventi e rappresentazioni organizzate da un capo all’altro della penisola) a partecipare all’edizione 2021 con attività o iniziative per lo più simboliche (e comunque sempre nel pieno rispetto di tutte le normative anticontagio in essere a livello nazionale e regionale).

Ogni piccolo gesto è importante e può avere una forte valenza sociale e culturale soprattutto in questo periodo storico che stiamo attraversando.

Per segnalare la propria adesione bisogna compilare l’apposito formulario disponibile qui.

L’elenco completo delle segnalazioni che arriveranno, con i relativi dettagli, sarà disponibile nella pagina realizzata all’interno del sito dell’Unpli e che sarà pubblicata ed aggiornata a partire dal 7 gennaio 2021.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il responsabile UNPLI, Gabriele Desiderio, all’indirizzo giornatadeldialetto@unpli.info.