Dopo un anno di stop, tornano gli applausi scroscianti per la Compagnia Dialettale / FOTO

Finalmente è tornata sul palco e non ha deluso le aspettative del pubblico biscegliese. Parliamo della Compagnia Dialettale Biscegliese che, ieri, 2 dicembre, è tornata a divertire, intrattenere, far riflettere su virtù e vezzi dei biscegliesi con la nuova commedia scritta da Pino Tatoli e diretta da Uccio Carelli: “Andrà… tutto bene?”.

Senza svelare la narrazione comica che avvolge la commedia n. 28 della Compagnia presieduta da Vincenzo Lopopolo per non rovinare la sorpresa di quanti si recheranno anche stasera, 3 dicembre, ma anche il 4, 5 e 6 dicembre, possiamo sottolineare però si tratti di un lavoro teatrale basato su cure e rimedi di particolari… patologie… che non mancheranno di suscitare ilarità, doppi sensi, equivoci e risate come se piovesse.

Al termine della serata il regista Uccio Carelli ha voluto rendere un ricordo-tributo ad Antonio Caggianelli, il 33enne ballerino biscegliese scomparso a Riad lo scorso 16 ottobre.

Sul palco del Teatro Politeama Italia si sono esibiti Uccio Carelli (Andrea Di Dio), Vincenzo Lopopolo (presidente della Compagnia, nelle vesti di Pantaleo Di Reda), Pino Tatoli (Bartolo Di Leo, il vicino di casa), Mariangela Di Benedetto (Maria, moglie di Andrea Di Dio), Francesco Di Bitetto (nonna Rosina Lavolpicella, mamma di Maria Di Dio), Francesco Mastrodonato (Gianni Di Dio, figlio di Andrea e Maria), Franco Carriera (dott. Bellomo), Angela Di Benedetto (Cettina Di Dio), Maristella Lupone (Franca), Francesco Carriera (Dott. Bellomo), Antonella Di Chiano (Elena), Pasqua Di Reda (Giulia), Dario Caputi (Dario), Demetrio De Toma (Damiano). Suggeritore Pino Catino.

Si replica, come già annunciato, stasera, 3 dicembre (porta 20:30 – sipario 21:00), sabato 4 dicembre (stessa ora), domenica 5 dicembre (porta 17:30 – sipario 18:00) e lunedì 6 dicembre (porta 20:30 – sipario 21:00).

Di seguito una carrellata fotografica a cura di Rosmara Visentini