La libreria Prendi Luna book & more in collaborazione con l’associazione Zona Effe ospitano a Bisceglie Aura Di Febo al suo esordio letterario “En I fili del destino” appena pubblicato dalla casa editrice milanese bookabook.

Abruzzese di origini, Aura Di Febo lascia la casa natale per frequentare l’università e da allora si divide tra Italia, Giappone e Inghilterra. Dopo le lauree in Lingua e Cultura giapponese a Roma e Napoli, il dottorato l’ha portata a Manchester, dove tuttora vive, insegna giapponese, lavora per il governo inglese e scrive. Ha pubblicato diversi saggi su buddhismo e attivismo sociale in Giappone. Aura Di Febo ha scelto di ambientare il suo primo romanzo a Tokyo, città che ama in tutte le sue sfaccettature, perché è il luogo ideale per parlare di caso e incontri.

Appuntamento a stasera, venerdì 23 settembre alle 19.00, Largo Castello, Sala delle Bifora. Modererà l’incontro Malusa Kosgran. L’evento è gratuito come anche la prenotazione facoltativa (080 809 2484).

Al centro della vita notturna di Tokyo, nel quartiere di Kabukichō, quattro persone apparentemente estranee affrontano un momento critico della propria vita. Hiroto è un fotografo che lavora nei locali, dove spaccia metanfetamina per la yakuza, la mafia giapponese, e ne è lui stesso dipendente. Olufemi lavora come catcher nella strada ed è arrivato dalla Nigeria nascondendo parte della sua identità. Nin è una escort thailandese, amante di Nobuki, figlio del boss che gestisce gli affari di Hiroto. Infine Julie, arrivata da Parigi in seguito a una terribile notizia riguardante la sua famiglia. Inconsapevoli dei loro destini, le loro vite si incroceranno, scoprendo di essere intrinsecamente legate e destinate a influenzarsi a vicenda, fino a subire un cambiamento radicale.