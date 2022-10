Spazio Civico: “Proposto a Comune partecipazione bando videosorveglianza”

“Nei giorni scorsi abbiamo invitato il Comune di Bisceglie a partecipare al “POC Legalità 2014/2020 – Asse 2 – rafforzamento delle condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle Regioni Target” che, come evidenziato dal nostro esperto di videosorveglianza Vincenzo Arbore, mette a disposizione dei Comuni meridionali fino a 350.000 euro per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza avanzati, dotati di: sensoristica intelligente, telecamere ad alta risoluzione, software di video-analisi per il monitoraggio attivo del territorio, etc”. Lo dichiara Leonardo Di Molfetta, portavoce di Spazio Civico.

“È sotto gli occhi di tutti, purtroppo – continua – come il nostro territorio sia soggetto ad episodi di criminalità gravi o continui atti di inciviltà, che incidono negativamente sulla qualità della nostra vita. Rafforzare la sicurezza attraverso sistemi di presidio tecnologico costituisce il primo passo verso il recupero del territorio in termini di contrasto alla criminalità e un valido deterrente agli atti di inciviltà”.

“Bisceglie, come evidenziato da Arbore, risulta, da allegato 1 del Bando, già un Comune potenzialmente agevolabile per investimenti fino a 250 mila euro; occorre solo presentare domanda tramite Pec all’indirizzo protocollo.prefna@pec.interno.it entro il 20 ottobre 2022.

“Confidiamo – conclude Di Molfetta – cha il Comune non si faccia sfuggire questa opportunità per la sicurezza dell’intera Comunità”.