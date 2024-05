Limitazioni al traffico veicolare nel weekend dell’11 e 12 maggio: tutti i dettagli

In occasione dei prossimi eventi che si terranno nel weekend del 11 e 12 maggio a Trani e Bisceglie, saranno in vigore limitazioni al traffico e alla sosta veicolare per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle manifestazioni.

Sabato 11 e domenica 12 maggio, Trani ospiterà l’attesissimo “Air Show 2024”, che prevede l’esibizione acrobatica delle Frecce Tricolori dalle 10 alle 18. A causa di questo evento, il Ponte Lama sarà chiuso al traffico per garantire la sicurezza e lo svolgimento ottimale della manifestazione.

Pertanto, chiunque intenda recarsi a Trani durante questi giorni dovrà utilizzare un itinerario alternativo. L’itinerario consigliato prevede il transito dei veicoli in via Don Pancrazio Cucuzziello per raggiungere la SS. 16 e proseguire verso Trani senza intralci.

Nel medesimo weekend, Bisceglie sarà sede della nona edizione di “Io corro con te”, organizzata dalla ASD Bisceglie Running. Anche per questo evento, sono state disposte limitazioni al transito e alla sosta veicolare per garantire la sicurezza dei partecipanti e il corretto svolgimento della manifestazione.

In particolare, per sabato 11 maggio è stato disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, su tutta l’estensione di via N. Sauro dall’intersezione con via La Marina all’intersezione con via Porto, al fine di posizionare in tale area gli stand per la distribuzione di acqua e gadget pubblicitari; il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per tutti i veicoli eccetto quelli adibiti al trasporto dei partecipanti alla gara podistica, nell’area adiacente la struttura ricettiva Le Marine Apartments in via Magg. V. La Notte; il divieto di transito temporaneo per tutti i veicoli, lungo il seguente percorso previsto per la manifestazione sportiva: via N. Sauro, via V. La Notte, via Cala Di Fano, via della Libertà, via V. Siciliani, Largo Salsello, Panoramica U. Paternostro, viale Ponte Lama, via L. Di Molfetta e viale La Testa. Le limitazioni al traffico saranno attive dalle 16 alle 21.

Mentre domenica 12 maggio le limitazioni al traffico saranno attive dalle 8 alle 12 e riguarderanno le seguenti strade: via della Libertà (area antistante parcheggio Conca dei Monaci), via V. Siciliani, Largo Salsello, Panoramica U. Paternostro, viale Ponte Lama, via L. Di Molfetta, viale La Testa.

Si invita la cittadinanza a collaborare attivamente per la buona riuscita di entrambe le manifestazioni, evitando di utilizzare i propri veicoli lungo i percorsi interessati dalle limitazioni, salvo casi di estrema necessità. La partecipazione e il supporto della comunità sono fondamentali per assicurare il successo di questi eventi nel rispetto delle disposizioni in vigore.