Alunni del I Circolo “De Amicis” premiati per il loro cortometraggio sull’ambiente

Un altro importante riconoscimento nazionale per il cortometraggio “Il Futuro di Gaia”, realizzato dagli alunni del I Circolo Didattico “De Amicis” di Bisceglie. Il lavoro scritto, diretto, animato e musicato dai giovanissimi artisti ha ottenuto una menzione speciale al Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di seta nera”, organizzato dall’Associazione L’Università Cerca Lavoro (UCL) con il sostegno di Rai per il Sociale e Rai Cinema. La prestigiosa kermesse da anni premia cortometraggi e opere filmiche di vario genere provenienti da tutto il mondo, che si sono distinte nella sensibilizzazione verso la diversità e la tutela dell’ambiente.

Il corto è stato premiato con la seguente motivazione: «Per l’impegno e l’attenzione dei bambini coinvolti nel film verso il mondo attuale, per sollecitare gli adulti ad occuparsi seriamente della sopravvivenza del pianeta e del loro futuro». Si tratta di un’ulteriore soddisfazione per la scuola biscegliese, dopo il premio sostenibilità vinto al 40esimo Concorso Internazionale di Multimedialità VideoCinema&Scuola e l’ammissione al Sottodiciotto Film Festival di Torino. “Il Futuro di Gaia”, adesso, sarà inserito sulla piattaforma RaiPlay e potrà rientrare nel palinsesto televisivo di Rai Cinema Channel.

Il cortometraggio animato è il risultato del lavoro svolto in dieci settimane di laboratori che, da febbraio a fine aprile 2023, negli spazi del Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi, hanno coinvolto gli alunni della scuola biscegliese nella creazione di un cortometraggio animato sulle tematiche ambientali, sotto la guida degli esperti Maria Cavallo, Gabriele Panico e Luigi Iovane.

I piccoli registi si sono occupati delle diverse fasi di realizzazione, dalla scrittura della sceneggiatura allo storyboard, all’elaborazione di scenografie e fondali, dei personaggi e, infine, alla ripresa immagine per immagine, attraverso l’utilizzo di software e attrezzature professionali per la ripresa, il montaggio e la post-produzione. Attraverso un percorso di avvicinamento alla musica per le immagini, inoltre, i bambini sono stati messi nelle condizioni di approcciare una sonorizzazione originale per il cinema, realizzando le musiche del cortometraggio prodotto e utilizzando in maniera creativa sia strumenti analogici che elettronici.

Il progetto “La Camera Verde” è stato coordinato dalla dirigente scolastica Marialisa Di Liddo e dal responsabile scientifico Antonio Musci, in stretta collaborazione con gli insegnanti della Commissione Progetti del Primo Circolo: inss. Pedone Grazia, Barbieri Viviana, Ester Facchini, Cassanelli Grazia, Simone Amalia, Gadaleta Caterina, Petruzzella Antonella e Preziosa Irene; il DSGA Dott. Francesco Piergiovanni e le associazioni Canudo ETS e Atalante ETS. Essenziale, inoltre, la supervisione delle insegnanti tutor Luisa De Gioia, Amalia Simone, Cecilia Berardi e Chiara Annese.

L’iniziativa “La Camera Verde” è stata realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM (https://cinemaperlascuola.it/) con il patrocinio degli assessorati alla cultura della Regione Puglia e della Città di Bisceglie.

Il progetto è risultato vincitore del bando del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione: “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione b) CinemaScuola LAB – infanzia e primarie, a.s. 2022-2023.