Il mondo delle api al centro del laboratorio di Tandem aps per il progetto “Cantieri sociali Art’è”

Si è svolto ieri il primo appuntamento del laboratorio “L’Ape FA …Guerrilla Urbana.. disegnando e imparando a…”, organizzato da Tandem Aps in qualità di partner del progetto “Cantieri sociali Art’è” dell’APS A31-20Futuro Anteriore. Gentilmente ospitati negli spazi di Villa Giulia, alcuni dei bambini che frequentano il centro socio educativo, insieme agli alunni del IV Circolo Didattico “Don Pasquale Uva” e del I Circolo Didattico “Edmondo De Amicis”, hanno partecipato con entusiasmo alle attività coordinate dal maestro d’arte Enzo Abascià, in collaborazione con l’apicoltrice Manuela Graziani e con la partecipazione della contents creator Enrika Bouchet.

Il laboratorio proposto ha avviato i piccoli artisti in un percorso conoscitivo sul magico mondo delle api, con l’intento di sensibilizzare gli alunni sulle tematiche ambientali in maniera inclusiva, sviluppare il senso di gruppo e il senso di responsabilità verso gli altri e la natura, a cominciare dal riconoscimento delle differenze e del loro valore sul piano umano e ambientale. Ed è da queste riflessioni che ai bambini è stato chiesto di partire per trasformare in coloratissimi disegni quello che hanno appreso sulle api e sulla loro importanza in relazione all’intero ecosistema.

I partecipanti, attraverso una metodologia semplice e immediata, hanno imparato a riconoscere un’ape da altri insetti simili, le funzioni vitali degli organismi viventi animali e vegetali, apprendendo nuovi termini e scoprendo le analogie tra i diversi ruoli che le api ricoprono nell’alveare e molti aspetti quotidiani della vita umana.

I bellissimi disegni realizzati dai bambini saranno poi elaborati da Enzo Abascià in un manifesto che sarà esposto, nei prossimi giorni, in diversi luoghi di Bisceglie.

I laboratori organizzati da Tandem Aps nell’ambito di “Cantieri sociali Artè” proseguiranno anche nei prossimi giorni con degli incontri in altre città limitrofe. A fine percorso, inoltre, gli alunni che vorranno saranno accolti in un’apiario integrato: architettura in legno che permetterà agli alunni, in tutta sicurezza, di prendere contiguità visiva con le api nelle arnie e di approfondire su campo quanto precedentemente appreso.

Il progetto “Cantieri Sociali Art’e’: L’Ape F.A” è vincitore dell’Avviso Pubblico “Puglia Capitale Sociale 3.0” – “Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore” (artt. 72 e 73 n. D.Lgs. n. 117/2017) – Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà – Regione Puglia.