Bisceglie rende omaggio ad Aldo Moro e alle vittime del terrorismo e stragi

In occasione del Giorno del Ricordo delle Vittime del Terrorismo oggi, giovedì 9 maggio, la città di Bisceglie renderà solenne omaggio ad Aldo Moro e a tutte le vittime delle stragi terroristiche.

Una corona di alloro sarà deposta alle ore 10 in via Aldo Moro nei pressi della targa dedicata allo statista, alla presenza delle Autorità locali. Dopo la benedizione e la deposizione della corona e la Liturgia della Parola officiata da Don Franco Lorusso, ci sarà il saluto del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

La cerimonia si sposterà alle ore 11 in via Martiri di via Fani, dove verrà deposta un’altra corona di alloro, benedetta da Don Francesco Dell’Orco, in ricordo degli agenti della scorta di Aldo Moro.