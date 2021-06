Servizio raccolta rifiuti attivo per la Festa della Repubblica

In occasione del prossimo mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica, Energetikambiente-Pianeta Ambiente, l’Ati che gestisce il servizio di igiene a Bisceglie, rende noto che il servizio di raccolta dei rifiuti rimane attivo secondo il consueto calendario.

Resteranno chiusi, invece, sia l’Infopoint di via Stoccolma che i Centri Comunali di Raccolta di via Padre Kolbe e di via Carrara Salsello. Le tre strutture torneranno regolarmente in servizio giovedì 3 giugno, garantendo le misure di sicurezza e le cautele previste dai decreti del Governo e le disposizioni delle autorità locali in tema di contrasto alla diffusione della pandemia.