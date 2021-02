Scuola, Tar sospende ordinanza di Emiliano: no alla Dad per tutti in zona gialla

Il Tar Puglia ha sospeso l’ordinanza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che il 20 febbraio aveva imposto la didattica a distanza a tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione, fatta eccezione per alcuni casi specifici, che avrebbero dovuto essere individuati dagli istituti stessi. Il Tribunale ha accolto il ricorso proposto da alcuni genitori, che sarà discusso nel merito il prossimo 17 marzo. L’ordinanza regionale avrebbe dovuto essere in vigore fino al 5 marzo. I giudici amministrativi baresi hanno ritenuto che l’ordinanza di Emiliano non sia coerente con la classificazione del livello di gravità dell’emergenza in ambito regionale.

Tagged scuola

Tar