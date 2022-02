Obbligo green pass per accesso del pubblico agli uffici comunali a Bisceglie fino al 31 marzo

Per effetto di quanto stabilito dall’art.3 comma 1 del D.L. del 07/01/2022 n.1, dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 l’accesso agli uffici comunali è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n° 52/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 87 del 17.6.2021, di seguito indicate:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

d) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Al fine di disciplinare l’accesso agli uffici dell’Area Staff – Servizi Socioculturali, Turistici e Sportivi, il ricevimento del pubblico, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, è fissato secondo il seguente calendario/orario:

· Segretariato Sociale: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00. Il martedì anche in orario pomeridiano dalle 15:30 17:00.

· Porta Unica di Accesso (PUA): lunedì, mercoledì, venerdì 10:00-12:00. Il martedì 15:30-17:00.

· Servizio Sociale Professionale: Secondo appuntamento fissato da ogni Assistente Sociale.

· Pubblica Istruzione: lunedì, mercoledì, venerdì 10:00-12:00. Il martedì 15:30-17:00.

· Cultura, Sport, Turismo: lunedì, mercoledì, venerdì 10:00-12:00. Il martedì 15:30-17:00.

Per evitare attese e ottimizzare il servizio è consigliabile fissare un appuntamento utilizzando i seguenti contatti:

· Segretariato Sociale: 377-3269513;

· Porta Unica di Accesso: 327-3238039, 080-3950249, pua.tranibisceglie@programmasviluppo.it;

· Servizio Sociale Professionale: 377-3269513, servizisociali@comune.bisceglie.bt.it;

· Pubblica Istruzione: 080-3950453, 080-3950454, pubblicaistruzione@comune.bisceglie.bt.it;

· Cultura, Sport, Turismo: 080-3950453, 080-3950454, pubblicaistruzione@comune.bisceglie.bt.it.