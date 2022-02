Nuovo bando Nidi, alla Confcommercio di Bisceglie attivo sportello informativo

Nidi si rinnova con un nuovo avviso da 35 milioni di euro. Lo strumento di agevolazione che incentiva l’avvio di nuove imprese, anche in considerazione degli effetti provocati dalla crisi pandemica, mette in atto nuove strategie per risolvere i problemi occupazionali delle categorie più deboli, favorendo l’autoimpiego. Nuovo bando Nidi, alla Confcommercio di Bisceglie con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (LEGGI QUI).

La Confcommercio di Bisceglie ha attivato lo sportello di Finanza Agevolata, operativo nella sede di via Gentile Capitano Francesco, utile per chiedere informazioni sul nuovo bando e per ricevere assistenza nella formulazione della domanda Lo sportello è gestito dalla dott.ssa Katia Todisco e per ricevere assistenza è necessario prendere un appuntamento al numero 080/3921884 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

“Rispetto al precedente bando questo del 2022 si caratterizza per importanti novità: non ci sono limiti per le opere edili e poi questa volta sono finanziabili anche attività di ristorazione senza cucina che così include anche bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, caffetterie ecc. che ora possono a differenza del passato presentare une propria progettazione. Si tratta di un’occasione importante per rilanciare l’economia messa in ginocchio dalla pandemia e dalle restrizioni”, commenta Leo Carriera, presidente della Confcommercio di Bisceglie.