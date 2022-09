Notte dei Sospiri rinviata, Salerno: “Permettere a organizzatori di definire la sospiroexperience”

La Notte dei Sospiri, in programma per sabato 10 settembre, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e inserita all’interno del cartellone dell’Estate in blu 2022, è stata rinviata per permettere di vivere al meglio quella che gli organizzatori dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi amano definire la “sospiroexperience”.

“Siamo in attesa di ricevere nuove ed importanti conferme per completare il programma che sarà sicuramente il più coinvolgente di sempre – dichiara il presidente dell’Associazione, Sergio Salerno – ingredienti chiave del successo della prossima Notte dei Sospiri per un evento che sarà di tutti e sarà finalizzato, come di consueto, alla valorizzazione del nostro amato dolce tipico, emblema della nostra Città, tra dolcezza, bellezza e incanto. Comunicheremo la nuova data quanto prima, restate sintonizzati sulla pagina Facebook ufficiale o Instagram SOSPIRO DI BISCEGLIE per un Grande Evento”.