Nasce il fumetto sul sospiro, prima opera a raccontare la storia del dolce tipico biscegliese

L’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi sabato 25 settembre, ore 18, al Castello Svevo Angioino di Bisceglie, presenterà il fumetto sul sospiro, il dolce tipico di Bisceglie, uno dei simboli più amati della Città.

La prima opera a raccontare la storia del sospiro nel genere Comics nasce da un’idea di Sergio Salerno, presidente dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, è stata realizzata graficamente dall’artista biscegliese Domenico Velletri, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari e il sostegno di Confartigianato Puglia e Fondazione Antonio Laforgia onlus.

“Il sospiro è un patrimonio enogastronomico e culturale della nostra Città, orgoglio della nostra terra, un’eccellenza dell’arte pasticciera locale tramandata con passione dai maestri pasticcieri”, ha spiegato Sergio Salerno. “Lavoriamo da anni alla promozione e valorizzazione del sospiro. Abbiamo pensato al fumetto come strumento nuovo e mai utilizzato prima per arrivare a tutti, dai più piccoli agli adulti, non solo per divulgare la storia del nostro amato dolce tipico ma anche e soprattutto per accendere la curiosità, appassionare, far sognare e innamorare del sospiro e, con esso, di Bisceglie. Perché il sospiro è storia, cultura, identità, radici”.

La presentazione sarà condotta dalla giornalista di Telenorba, presidente Associazione Divine del sud e madrina dell’evento Francesca Rodolfo. Interverranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano; il Presidente della Camera di Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi; il Presidente di Confartigianato Bari Francesco Sgherza, Presidente della Fondazione Antonio Laforgia onlus e protagonisti artigiani ed artisti della #sospiroexperience che presenteranno le proprie opere.

L’ingresso sarà contingentato, l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Sospiro di Bisceglie”.