‘DesTEENazione – Desideri in arrivo’, domani la presentazione del progetto

Domani la presentazione dell’idea progettuale di “DesTEENazione – Desideri in azione”, un’iniziativa dell’Ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie che valorizza le voci, i desideri e i sogni delle ragazze e dei ragazzi del nostro territorio. Appuntamento martedì 28 maggio alle 15.00 nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi in via Cardinale Dell’Olio 30.

Il progetto è ambizioso e intende creare, all’interno degli spazi dell’ex Mattatoio di Bisceglie, riqualificato dall’Amministrazione comunale grazie ai fondi PNRR, uno Spazio Multifunzionale che sia luogo di aggregazione, crescita, partecipazione e socializzazione per i ragazzi e le ragazze di Bisceglie e di Trani. Il progetto sarà candidato sull’Avviso Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finanziato dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027.

L’iniziativa nasce grazie alla partecipazione attiva dei giovani di Bisceglie e Trani, che hanno risposto in oltre 2000 al questionario diffuso nelle scuole di ogni ordine e grado. Le loro risposte sono state fondamentali per la redazione dell’idea progettuale che sarà presentata a Bisceglie martedì 28 maggio.

Sono invitati a partecipare all’incontro soggetti pubblici o privati, enti del terzo settore e non solo, che operano nell’area minori e famiglie nelle città di Trani e Bisceglie, scuole, scuole di recupero, centri di formazione, associazioni sportive, centri diurni, centri polivalenti, parrocchie, oratori, gruppi scout, associazioni giovanili e tutti coloro che vogliono manifestare il proprio interesse. L’incontro sarà il punto di partenza per la costruzione della rete territoriale che, condividendo le finalità del progetto, intende supportare l’Ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie.