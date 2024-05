Al via domande per richiedere i nuovi pass per accesso ZTL nel centro storico di Bisceglie

A partire da sabato 1° giugno sarà possibile richiedere on line i nuovi pass per l’accesso alla ZTL nel centro storico. Con l’entrata in vigore delle nuove norme sulla zona a traffico limitato, che sarà attiva 24 ore al giorno, tutti i giorni a partire da lunedì 1° luglio, i vecchi pass cartacei non saranno più validi.

L’accesso dei veicoli sarà consentito, con pass annuali rinnovabili, solo a residenti, soggetti domiciliati e titolari di attività commerciali e pubblici esercizi. Sono poi previsti pass di durata variabile per altre tipologie di utenti individuati dall’Ordinanza sindacale (fornitori, assistenti persone anziane, parroci, imprese funebri, cerimonie religiose, clienti officine meccaniche, artigiani, attività ricettive, ecc.). Tutti i dettagli sono disponibili sul portale del Comune di Bisceglie, nella sezione Polizia Locale.

Per richiedere il nuovo pass sarà sufficiente collegarsi alla piattaforma bisceglie.sismic.it, effettuare l’accesso tramite SPID o CIE e inserire i dati richiesti. A partire da lunedì 3 giugno sarà attivo anche uno sportello informativo coordinato dalla Polizia Locale in via Tupputi 1, nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00; martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.