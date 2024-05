A Bisceglie realizzato il primo campo di Baskin, Angarano: “Ottimizzato spazi del campo Di Liddo”

“Abbiamo realizzato allo stadio ‘Di Liddo’ il primo campo di Baskin della nostra Città, uno sport di squadra che può essere praticato contemporaneamente da persone con disabilità e normodotate”. Lo rende noto il Sindaco Angelantonio Angarano attraverso il profilo istituzionale Facebook.

“Lo sport è inclusione, socializzazione, crescita collettiva. Crediamo fortemente in questi valori – continua – che ci contraddistinguono come Comunità e auspichiamo che questa nuova struttura possa essere un nuovo punto di riferimento per associazioni, famiglie e cittadini”.

“Sempre al ‘Di Liddo’ abbiamo realizzato anche attrezzature per il tiro con l’arco e adeguato la gradinata per renderla più sicura e recuperare la piena fruibilità. Abbiamo infine ottimizzato la gestione degli spazi comuni, favorendo il deflusso ed evitando la commistione tra squadre e pubblico. Un altro piccolo tassello – conclude il Sindaco di Bisceglie – nel miglioramento complessivo delle nostre strutture sportive”.