A Bisceglie la re-inaugurazione della panchina gialla dedicata ai diritti umani

Martedì 28 maggio, per celebrare il 63° compleanno di Amnesty International, si svolgerà alle ore 18:30 in Piazza San Francesco la re-inaugurazione della panchina gialla dedicata ai diritti umani donata alla città di Bisceglie dal Gruppo locale di Amnesty International.

Inaugurata il 9 aprile 2022 alla presenza del Sindaco Angelantonio Angarano, di una nutrita rappresentanza studentesca del Liceo da Vinci di Bisceglie e della comunità ucraina, che all’epoca era da poco stata accolta dalla nostra città a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, la panchina rappresenta un presidio di uguaglianza, libertà, giustizia e dignità. Consegnata alla collettività come simbolo dell’impegno di promozione e tutela dei diritti umani assunto e profuso da Amnesty International a Bisceglie come in tutto il mondo, la panchina necessitava da tempo di un’operazione di restauro, che è stata prontamente presa in carico e realizzata dall’amministrazione comunale.

La riconsegna alla città avverrà simbolicamente nel giorno delle celebrazioni del compleanno di Amnesty International, nata il 28 maggio 1961 a Londra su iniziativa dell’avvocato Peter Benenson e oggi il più grande movimento al mondo per la tutela e la promozione dei diritti umani. Per l’occasione sarà, inoltre, allestito un banchetto di raccolta firme per chiedere il cessate il fuoco sulla striscia di Gaza e le persone attivistedel Gruppo locale saranno disponibili a dispensare informazioni, fornire chiarimenti e raccogliere e valorizzare gli entusiasmi di chi, tra gli astanti, vorrà rivendicare il proprio spazio in difesa dei diritti umani.

Saranno presenti all’evento una rappresentanza dell’amministrazione comunale e le realtà associative con cui Amnesty International Bisceglie ha in questi anni proficuamente collaborato in difesa dei diritti umani.