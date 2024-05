Raccolta differenziata: al via a Bisceglie le giornate di formazione ambientale

Un programma fitto di incontri pubblici a Bisceglie rivolti alla comunità per parlare del tema dei rifiuti e del loro corretto conferimento, un obiettivo che riguarda da vicino la collettività. Un cronogramma elaborato dalla Teknoservice e Green Link, gestori del servizio di igiene urbana, in partnership con l’Ente comunale, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare.

Primo appuntamento mercoledì 29 maggio, alle ore 15.30, a Palazzo Tupputi per le utenze non domestiche del settore “food”. Successivamente, martedì 4 giugno, sempre a Palazzo Tupputi, alle ore 15.30 incontro riservato alle utenze non domestiche dei settori “no food”, e a seguire, alle ore 16.30, con gli amministratori di condominio.

Itinerante, invece, il percorso delle parrocchie che vedrà impegnati i tecnici della Teknoservice per illustrare ai cittadini le modalità di raccolta e chiarire eventuali dubbi sulle modalità di conferimento relative alle utenze domestiche.

Ecco il programma: mercoledì 29 maggio, ore 19.30, Parrocchia Madonna di Passavia; giovedì 30 maggio, ore 19.45, Parrocchia San Pietro; venerdì 31 maggio, ore 19.30, Parrocchia San Silvestro; mercoledì 5 giugno, ore 19.30, Parrocchia Stella Maris; sabato 8 giugno, ore 20.15, Parrocchia Costantinopoli.

Nel mese di giugno, inoltre, sono in programma quattro giornate ecologiche, che prevedono l’allestimento di stand per la diffusione di informazioni utili sulle modalità della raccolta differenziata anche attraverso la distribuzione di gadget.

Ecco il programma: martedì 11 giugno, dalle ore 9 alle 12, area mercatale polifunzionale di via San Martino; sabato 15 giugno, dalle ore 18 alle 21, piazza San Francesco; sabato 22 giugno, dalle ore 18 alle 21, piazza Philipp Hackert, zona 167; sabato 29 giugno, dalle ore 18 alle 21, area di Conca dei Monaci.

È in cantiere, infine, un tour specifico che riguarderà la litoranea, in collaborazione con l’Associazione Plogging Puglia, che prevedrà, accanto all’attività di informazione e sensibilizzazione, anche la pulizia di alcune spiagge e la distribuzione di posacenere portatili. Infine sarà presentato il quiz game “indovina dove?”. Un gioco divertente, che coinvolgendo i cittadini, darà la possibilità agli utenti di cimentarsi in diretta nella raccolta dei rifiuti

“Quello della raccolta differenziata – spiega Giulia Dicembre, amministratore delegato della Teknoservice – è un pilastro dell’azione sociale collettiva in difesa dell’ambiente. Negli ultimi anni, il concetto di rifiuto è stato positivamente rafforzato grazie al grande lavoro fatto sui territori dalle associazioni di promozione ambientale ma anche e soprattutto dalle istituzionali locali. L’economia circolare, di fatto, non è una chimera, è piuttosto un obiettivo realizzabile e raggiungibile con l’impegno di tutte e tutti e con una sensibilizzazione costante. Molto è stato fatto, molto ancora c’è da fare”.