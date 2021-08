Matrimoni civili in location biscegliesi: stabiliti giorni, orari e costi / DETTAGLI

Sono stati stabiliti, per l’anno 2022, giorni, orari e tariffe relative alla celebrazione di matrimoni civili in diverse location biscegliesi come Castello, Casa comunale, Teatro Mediterraneo e in immobili diversi dalle sedi comunali.

Le celebrazioni in sedi comunali potranno avvenire in orari di servizio degli uffici, mentre quelle in sedi diverse da quelle comunali potranno essere svolte dal lunedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19, mentre la domenica solo dalle ore 11 alle ore 13.

Divergono i costi per gli sposi residenti da quelli per gli sposi non residenti.

Cliccando qui è possibile visionare e scaricare l’elenco completo delle tariffe.