“Mani in Pasta”, al primo circolo “De Amicis” a scuola di focaccia con Bisceglie Start / FOTO

“Insegnare ai bimbi come si prepara la focaccia per trasmettere ai più piccoli l’amore per i nostri prodotti tipici. È il senso dell’iniziativa ‘Mani in pasta’ che, organizzata da Savino Tedeschi con l’associazione Bisceglie Start e in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Molfetta, sta girando nelle nostre scuole elementari”, commenta così il sindaco Angelantonio Angarano la sua partecipazione all’evento di promozione gastronomia tipica del territorio nella mattinata di martedì 25 ottobre.

“Stamattina tappa al primo circolo didattico ‘De Amicis’ diretto da Marialisa Di Liddo e consueto pieno di entusiasmo e allegria dei piccoli studenti che si sono trasformati in pizzaioli in erba per preparare uno dei prodotti della nostra tradizione più genuini, buoni e apprezzati al mondo”, scrive il primo cittadino.

“Una ‘festa’ bellissima e formativa allo stesso tempo. È stato bellissimo partecipare, bravi tutti”, chiosa il sindaco a commento dell’evento organizzato proprio nel giorno del World Pasta Day.