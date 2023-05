La Bandiera Blu sventolerà ancora a Bisceglie, ottenuto il riconoscimento anche per il 2023

Tra le 226 località rivierasche italiane e gli 84 approdi turistici che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2023 figura nuovamente la città di Bisceglie.

Le spiagge coinvolte sono Scogliera Scalette, Salsello e La Salata, mentre l’approdo è il Porto turistico Marina Resort ‘Bisceglie Approdi’ come si apprende dalla conferenza stampa di consegna del riconoscimento ideato dalla Fee, Foundation for Environmental Education, in corso di svolgimento a Roma.

La Fee considera Bandiere Blu quelle spiagge alla ricerca di un miglioramento dei servizi e della qualità delle acque. Nella fase di valutazione danno il loro parere anche il ministero del Turismo, quello dell’agricoltura, l’Istituto superiore di sanità e l’università della Tuscia. Ma anche i sindacati degli imprenditori balneari.

A ritirare il vessillo che sventolerà sulle spiagge biscegliesi premiate ci sono il vice sindaco Angelo Consiglio e il presidente Bisceglie Approdi Nicola Rutigliano.

“Siamo orgogliosi che le spiagge e il porto turistico di Bisceglie abbiano ricevuto, anche quest’anno e per il terzo anno consecutivo, la Bandiera Blu. È un grande traguardo per la nostra Città. Bisceglie è tra le migliori località marinare d’Italia. E questo continuerà a portare grandi benefici su turismo, economia e occupazione”, così Angelantonio Angarano, dopo l’assegnazione della Bandiera Blu da parte della FEE. “È un lavoro che parte da lontano: la mobilità sostenibile, le piste ciclabili, la raccolta differenziata, i servizi sul lungomare, il servizio di salvamento, le spiagge libere attrezzate con servizi, anche per persone con disabilità: sono tutti fattori che hanno contribuito all’ottenimento di questo riconoscimento”, conclude Angarano.

Nella Bat premiato anche il Centro urbano/Cannafesca di Margherita di Savoia.

Clicca qui per l’elenco completo.