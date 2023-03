I risultati de “Un’altra Terra”: attraverso la coltivazione, reinserimento nel mondo del lavoro

Esporre i risultati conseguiti con il progetto “Un’altra terra” che, attraverso la coltura di ortaggi e prodotti etnici in parte donati alle mense della Carisa Diocesana, ha avuto come obiettivo il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti in esecuzione di pena o che avessero già concluso l’esecuzione di pena. Sarà dedicata a questo la conferenza stampa in programma mercoledì 29 marzo alle ore 10 a Bisceglie che si terrà direttamente sul campo che è stato coltivato e, grazie al lavoro, ha donato frutti e ortaggi.

Il Progetto “Un’altra terra” è promosso dal Comune di Bisceglie e organizzato in partnership con Caritas diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie, Terre Solidali Impresa Sociale, UiEPE (l’ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna) di Puglia e Basilicata, il contributo del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia.

Interverranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano; l’Assessore all’inclusione sociale del Comune di Bisceglie, Roberta Rigante; il Direttore della Caritas diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie, don Raffaele Sarno; il Direttore dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Puglia e Basilicata, Emilio Molinari; il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Pietro Rossi; il coordinatore del progetto Elsheikh Ibrahim.