Sono stati resi noti i nomi dei presidenti dei seggi nel territorio di Bisceglie in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Si vota solo nella giornata di domenica dalle 7 alle 23. Successivamente si apriranno le urne e si avvierà lo spoglio elettorale.

CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022
Presidenti degli uffici elettorali di sezione del comune di BISCEGLIE
  SEZIONE  COGNOME  NOME
1DI LEOLEONARDO ORAZIO
2GALLOGIOVANNI
3DI BENEDETTOFRANCESCO
4MORGIGNOANGELA
5MASTRAPASQUAGIUSEPPINA
6COSMAIALBERTO FRANCESCO
7ZINGARELLIMARIA
8DI BITONTOLUCREZIA
9PEDONEEMANUELA
10CANGELLIGIOVANNA
11PEDONEGIANPIERO
12SALERNOMIRKO
13PIRASDARIO
14ARDITOIGNAZIO MARIO
15LAMANUZZIMARIO
16VALENTEALESSANDRO
17LOPOPOLOMARIANNA
18DETOMAADRIANO OTTAVIO
18/SVALENTEANITA
19MASTRAPASQUAGIACOMO
19/SALTAMURAROSALIA
20LOPOPOLOSUSANNA
21NAPOLETANOSTEFANO
22RANAARCANGELO
23SETTENICOLA
24RICCHIUTIMARIAGRAZIA
24/SPORCELLIANGELO
25RICCHITELLIROSSELLA
26DETONICRISTINA
27PRENCIPEMARIA CARMELA
28SGOBBAANTONIO
29PREZIOSAANNAMARIA
30RICCHITELLIGIACOMO
31LANUCARAJOLANDA
32PALAZZOFRANCESCO
33TORTORACONCETTA
34VENTURABARBARA
35SCIASCIASTEFANIA
36RICCHIUTILUCA
37ORSINIMARINO
38ORSINIDOMENICO
39QUATELANICOLA FRANCESCO
40EVANGELISTAMAURIZIO
41LOSURDOANNARITA
42MUSCIDONATO
43PARISIANNA
44DI TERLIZZIVALENTINA
45AMORUSOGABRIELE
46SANTOROGIANPAOLO
47TROISIGRAZIELLA
48SALERNOANTONELLA
49ZUCAROANNAPAOLA
50ZINGARELLITOMMASO