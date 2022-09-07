Sono stati resi noti i nomi dei presidenti dei seggi nel territorio di Bisceglie in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Si vota solo nella giornata di domenica dalle 7 alle 23. Successivamente si apriranno le urne e si avvierà lo spoglio elettorale.
|CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022
|Presidenti degli uffici elettorali di sezione del comune di BISCEGLIE
|SEZIONE
|COGNOME
|NOME
|1
|DI LEO
|LEONARDO ORAZIO
|2
|GALLO
|GIOVANNI
|3
|DI BENEDETTO
|FRANCESCO
|4
|MORGIGNO
|ANGELA
|5
|MASTRAPASQUA
|GIUSEPPINA
|6
|COSMAI
|ALBERTO FRANCESCO
|7
|ZINGARELLI
|MARIA
|8
|DI BITONTO
|LUCREZIA
|9
|PEDONE
|EMANUELA
|10
|CANGELLI
|GIOVANNA
|11
|PEDONE
|GIANPIERO
|12
|SALERNO
|MIRKO
|13
|PIRAS
|DARIO
|14
|ARDITO
|IGNAZIO MARIO
|15
|LAMANUZZI
|MARIO
|16
|VALENTE
|ALESSANDRO
|17
|LOPOPOLO
|MARIANNA
|18
|DETOMA
|ADRIANO OTTAVIO
|18/S
|VALENTE
|ANITA
|19
|MASTRAPASQUA
|GIACOMO
|19/S
|ALTAMURA
|ROSALIA
|20
|LOPOPOLO
|SUSANNA
|21
|NAPOLETANO
|STEFANO
|22
|RANA
|ARCANGELO
|23
|SETTE
|NICOLA
|24
|RICCHIUTI
|MARIAGRAZIA
|24/S
|PORCELLI
|ANGELO
|25
|RICCHITELLI
|ROSSELLA
|26
|DETONI
|CRISTINA
|27
|PRENCIPE
|MARIA CARMELA
|28
|SGOBBA
|ANTONIO
|29
|PREZIOSA
|ANNAMARIA
|30
|RICCHITELLI
|GIACOMO
|31
|LANUCARA
|JOLANDA
|32
|PALAZZO
|FRANCESCO
|33
|TORTORA
|CONCETTA
|34
|VENTURA
|BARBARA
|35
|SCIASCIA
|STEFANIA
|36
|RICCHIUTI
|LUCA
|37
|ORSINI
|MARINO
|38
|ORSINI
|DOMENICO
|39
|QUATELA
|NICOLA FRANCESCO
|40
|EVANGELISTA
|MAURIZIO
|41
|LOSURDO
|ANNARITA
|42
|MUSCI
|DONATO
|43
|PARISI
|ANNA
|44
|DI TERLIZZI
|VALENTINA
|45
|AMORUSO
|GABRIELE
|46
|SANTORO
|GIANPAOLO
|47
|TROISI
|GRAZIELLA
|48
|SALERNO
|ANTONELLA
|49
|ZUCARO
|ANNAPAOLA
|50
|ZINGARELLI
|TOMMASO