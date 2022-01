Confcommercio chiede variazione temporanea Ztl al varco di Largo Castello

“Riguardo al problema della ZTL in un tratto del Centro Storico, Confcommercio Bisceglie ha più volte sollecitato l’Amministrazione Comunale a rivedere gli orari di attivazione del varco di Piazza Castello ed è proprio per questo che ha inviato ieri una nota per evidenziare alcune problematiche che interessano le attività commerciali ivi presenti”. Con queste parole parte la nota di Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie.

“Si tratta, all’inizio del varco, di esercizi commerciali la cui tipologia non può prevedere orari di accesso rigidamente prestabiliti – afferma – soprattutto riguardo all’esercizio dedito all’attività di vendita e riparazione di cicli e motocicli con targa i cui clienti, evidentemente, possono accedere solo al di fuori dagli orari stabiliti”.

“Ora, a parte queste specifiche situazioni, il problema riguarda anche tutti i locali di ristorazione ed intrattenimento siti lungo Via Cristoforo Colombo che, date anche le restrizioni pandemiche in atto, sono in forte crisi più di altre similari della città. Un locale storico ha chiuso momentaneamente i battenti; un altro, in forte crisi, ha dovuto licenziare alcuni dipendenti”.

“Confcommercio, quindi, ha chiesto una riconsiderazione urgente degli orari di accesso attualmente vigenti, almeno per quel che riguarda il periodo invernale giacché la gente è meno disposta, anche per ragioni climatiche, a spostarsi a piedi per raggiungere i citati locali”.

“Sono certo – conclude Carriera –che l’Amministrazione Comunale verrà incontro alla richiesta degli esercenti commerciali e auspica un intervento positivo e tempestivo da parte della Civica Amministrazione”.