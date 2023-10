Bisceglie: l’1 novembre regolare servizio raccolta rifiuti

In occasione della festività di Ognissanti, 1 novembre, le attività di Green Link – Tecknoservice seguono il normale calendario di raccolta dei rifiuti.

Chiusi, invece, l’infopoint di via Vittorio Veneto ed il Centro Comunale di Raccolta via Padre Kolbe. Sarà regolarmente aperto ed attivo il Centro Comunale di Raccolta di via Carrara Salsello che rispetterà il tradizionale orario festivo dalle ore 7:00 alle ore 13:00.