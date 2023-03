Appaltati lavori per allargamento via Crosta, via Verdi e rifacimento strade e marciapiedi / FOTO

Il Comune di Bisceglie, espletata la relativa gara, ha aggiudicato i lavori, per un importo di aggiudicazione di 747.141 euro, per l’allargamento e la messa in sicurezza di via Crosta e via Verdi; per il rifacimento dei marciapiedi in via Bartolo Colangelo, via Gaetano Veneziano e in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa; per il rifacimento della pavimentazione stradale di via Strada del carro, Carrara Lamaveta e altre vie in fase di definizione in base alle necessità.

“Continua l’impegno per rimettere a posto strade e marciapiedi”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Erano anni che attendevamo gli allargamenti di via San Mercuro (lavori già in corso), via Crosta e via Verdi. Abbiamo già risistemato molte vie urbane ed extraurbane rifacendo completamente il manto stradale. I lavori appena aggiudicati fanno parte di un ulteriore piano che si somma, infatti, a quello triennale già in corso con risorse comunali e a ‘Strada per strada’ che stiamo attuando con finanziamenti regionali. Un’azione quindi stratificata e sinergica. Stiamo rimettendo a posto anche i marciapiedi, come già fatto per esempio in via Fragata, via Cala di Fano, via la Marina. Ora ne sistemeremo altri che necessitano storicamente di interventi. Tanto abbiamo fatto, tanto c’è ancora da fare, ne siamo consapevoli. Certamente in queste operazioni non ci agevolano i tanti lavori per l’implementazione delle reti (acqua, gas, elettricità, internet) che sono tuttavia necessarie per servizi più efficienti. In questo pretendiamo dalle ditte incaricate che effettuino ripristini idonei e, se questo non accade, procediamo con le relative sanzioni, come già avvenuto”.

Via Crosta è un’arteria extraurbana importante a doppio senso di circolazione sita nei pressi dello svincolo della statale 16, uscita Bisceglie Nord – Andria dalla quale, utilizzando il relativo sovrappasso della rete ferroviaria, rappresenta un accesso alla città molto utilizzato, ancora più massivamente nel periodo primaverile ed estivo. La via, inoltre, è frequentemente percorsa dagli agricoltori. Via Verdi, nel quartiere Seminario, è a senso unico di marcia nella parte di carreggiata più stretta. Necessita pertanto di un ampliamento essendo all’interno di un folto quartiere residenziale e per la vicinanza all’IISS Dell’Olio.

“Entrambi gli interventi consentono un miglioramento della sicurezza stradale, una maggiore capacità di deflusso e ottimizzazione della fluidità del traffico con conseguente minor inquinamento acustico ed atmosferico”, ha sottolineato l’Assessore Natale Parisi.

Via Bartolo Colangelo, via Gaetano Veneziano e piazza Gen. Dalla Chiesa presentano da molti anni marciapiedi sconnessi a causa delle radici delle alberature di pino presenti. Le lavorazioni consisteranno nella sostituzione degli alberi, nell’intera demolizione e ricostruzione dei marciapiedi e nell’abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di rampe disabili di raccordo tra il marciapiede e la sede stradale. Ciò si tramuterà in maggiore sicurezza per i pedoni, ordine e decoro.