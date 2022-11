Aidai Puglia: positivo incontro a Bisceglie, prevista creazione info-point nelle scuole cittadine

Successo in occasione dell’evento dal titolo: “Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: natura del problema e modalità d’intervento”, tenutosi a Palazzo Tupputi lo scorso 5 novembre. L’iniziativa ha visto un’affluenza elevata di partecipanti provenienti dal mondo della scuola e da quello sanitario (medici, psicologi, docenti, personale della riabilitazione).

Il seminario è stato promosso dall’Associazione Italiana Disturbi da Deficit di Attenzione e Iperattività e patologie correlate – AIDAI Sezione Puglia su iniziativa del neuropsicologo biscegliese dr Mauro Di Pierro (Vicepresidente AIDAI Puglia), ed ha visto come relatori dottori formati sulla tematica in oggetto.

I dottori: Di Pierro, Porfido, Ricchiuti, Medicamento e Mansueto hanno abilmente approfondito la tematica dedicando anche uno spazio per le domande dei partecipanti. “Rilevante è stata la sensibilità mostrata – si legge nella nota – dall’Assessore alle Politiche Educative Scolastiche Loredana Bianco che ha partecipato attivamente all’evento”.

“Ci si augura che, in futuro sempre più si possano affrontare tali tematiche e promuovere iniziative volte a formare, informare e supportare genitori, docenti e personale sanitario sull’ADHD e, in generale – continua la nota – sui disturbi del Neurosviluppo. A breve partirà la collaborazione dell’AIDAI Puglia con le varie scuole territoriali per la creazione di info-point ADHD ossia servizi informativi volti a fornire consulenze gratuite a famiglia e scuola sull’ADHD, garantire la diffusione di informazioni adeguate sul Disturbo in oggetto offrendo ai genitori supporto per coloro che sono alla ricerca di risposte”. Le scuole che aderiranno a tale iniziativa riceveranno il riconoscimento di “AMICI DELL’ADHD” con AIDAI-PUGLIA.