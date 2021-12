Vittoria storica per Sportilia a Pescara, Star Volley prosegue la marcia inarrestabile / CLASSIFICHE

Sabato perfetto per Sportilia e Star Volley Bisceglie che salutano il 2021 con due vittorie importantissime per i rispettivi obiettivi di classifica. Da sottolineare il successo delle biancazzurre che, dopo mesi di sofferenza e adattamento alla categoria, espugnano Pescara e scrivono nuovamente la storia centrando la prima vittoria in Serie B2.

La decima giornata è finalmente quella buona per Sportilia che, dopo i miglioramenti fatti intravedere nelle scorse settimane, al termine di una maratona viola al tiebreak il domicilio del Gada Group Pescara 3. Una partita tiratissima con in palio punti vitali per la salvezza, come conferma il primo set che vede le due squadre sempre pronte a ribattere colpo su colpo e che le biscegliesi si aggiudicano di misura per 24-26. Il copione è lo stesso nel secondo parziale ma questa volta sono le padroni di casa a mostrarsi più ciniche e ad impattare il match grazie al 25-23 finale. Il pareggio esalta le abruzzesi con l’inerzia della partita che volge a loro favore nel terzo set nel quale Pescara costruisce un margine di qualche punto che Sportilia non riesce a colmare cedendo nuovamente per 25-19. Sembra il preludio ad un’altra sconfitta ma capitan Nazzarini e compagne trovano la forza di reagire e al termine di un quarto set combattuto ma ben giocato si portano sul 2-2 aggiudicandosi il parziale con il punteggio di 22-25. L’ottimo momento delle ospiti prosegue nel decisivo tiebreak che le biscegliesi dominano e vincono per 11-15 raggiungendo finalmente quella vittoria tanto agognata dall’inizio del torneo.

Grazie a questi due punti ottenuti, Sportilia si porta a quota 4 in graduatoria e pur restando ultima riaccende le speranze in chiave salvezza. Nel prossimo turno previsto per il primo weekend dopo le festività, ovvero l’8 gennaio 2022, le ragazze di coach Nuzzi ospiteranno al PalaDolmen l’altra formazione pescarese, la Dannunziana Volley, penultima, in un altro importantissimo scontro diretto.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI SERIE B2

Prosegue, invece, senza incidenti di percorso il cammino perfetto di Star Volley che sfrutta il fattore campo ed il turno favorevole liquidando in meno di un’ora il fanalino di coda Potenza. Una gara senza storia che le nerofucsia controllano senza affanni dall’inizio alla fine e si aggiudicano per 3-0 lasciando alle avversarie soli ventuno punti distribuiti nell’arco dei tre set. 25-5, 25-9 e 25-7 i parziali che lasciano intuire l’estrema facilità con la quale il team di coach Maggialetti ha comandato le operazioni mantenendo sempre alto il livello di concentrazione. Star Volley conquista così la settima vittoria su altrettanti incontri mantenendosi sempre in vetta al campionato di Serie C a punteggio pieno. Nel primo match del 2022, Haliti e compagne si recheranno sul campo della Polis Volley Corato con l’obiettivo di aprire al meglio il nuovo anno e proseguire questa marcia inarrestabile. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI SERIE C