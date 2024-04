Diaz cuore e grinta, eliminato il Bernalda ai supplementari

Soffre ma vince la Diaz che nel ritorno del primo turno playoff di B elimina il Bernalda al PalaDolmen.

Diaz subito avanti con un tiro potente di Garcia Rubio sotto la traversa che vale l’1-0 al termine del primo tempo. Nella ripresa Bernalda che spinge e biscegliesi, privi di D’Elia, Tarantino e Mongelli, che ha retto in parte prima dell’1-1 lucano. Nel finale Di Chiano schiera il quinto di movimento ed a 5 secondi dalla fine mani in area Bernalda su tiro di Pedone e Rubio su tiro libero fa 2-1 con le squadre ai supplementari. All’extra time il giovanissimo Todisco e Garcia Rubio (tripletta) siglano le reti del definitivo 4-1 che vale il passaggio del turno dove ci sarà il Castellana come prossimo avversario.