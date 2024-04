Ventesima vittoria stagionale per Star Volley / CLASSIFICA

Vittoria rotonda, come da pronostico, per la Star Volley Bisceglie che espugna agevolmente Villaricca, nel match valevole per la ventunesima giornata del girone I di Serie B2, e riprende al meglio il proprio cammino in campionato dopo le emozioni vissute nelle Final Four di Coppa Italia.

Un match condotto fin dalle primissime battute dalla formazione nerofucsia, brava a prendere immediatamente le redini della gara grazie al +7 raggiunto a metà del set di apertura (8-15). Le biscegliesi amministrano con sicurezza il vantaggio aggiudicandosi la frazione inaugurale per 19-25. La partita prosegue sulla stessa lunghezza d’onda anche in avvio di secondo set, infatti, la Star Volley tocca il +6 sul punteggio di 5-11 non lasciando spazio alle iniziative avversarie. Villaricca prova a rientrare ma deve arrendersi alle giocate di Civardi e Kostadinova che valgono il raddoppio grazie al 20-25 con il quale va in archivio il secondo set. Il doppio svantaggio non incide più di tanto sul morale delle padrone di casa che mostrano grande carattere restando in scia alla capolista per buona parte del terzo set. Sul punteggio di 13-16, però, le ragazze di coach Giunta alzano i giri del motore piazzando un parziale di 3-9 che chiude definitivamente l’incontro fissando il tabellone sullo 0-3, in virtù del 16-25 che manda i titoli di coda sull’ennesima vittoria stagionale di una straordinaria Star Volley.

Il ventesimo successo in campionato consente a capitan Haliti e compagne di toccare quota 60 punti in classifica. In virtù dei risultati maturati sugli altri campi il vantaggio sulle più immediate inseguitrici Castellaneta e Oplonti Vesuvio, entrambe vittoriose per 3-1, resta immutato a quattordici lunghezze a cinque giornate dal termine della stagione regolare. Occorre dunque sostanzialmente un punto alle nerofucsia per mettere definitivamente le mani sul primo posto, un risultato che potrebbe essere conquistato già nel prossimo turno, in programma sabato 13 aprile, quando al PalaDolmen arriverà la FLV Cerignola.

