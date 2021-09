Unione Calcio, l’avventura in Coppa termina al primo turno

Finisce al primo turno il cammino nella Coppa Italia Puglia per l’Unione Calcio Bisceglie. Gli azzurri infatti, vengono sconfitti per 1-0 dal Barletta 1922 nel match di ritorno della competizione regionale disputatasi nel pomeriggio di giovedì 16 settembre al “San Sabino” di Canosa.

Mister Rumma, rispetto al match contro il Città di Mola, schiera dal 1′ Binetti, Sgarra e Piarulli al posto di Petrignani, Schirone e D’Alba. In panchina l’ex di turno Zingrillo.

Partono meglio i padroni di casa che sfiorano il vantaggio al 7′ con Pignataro il cui colpo di testa termina di poco sopra la traversa. L’ex Brindisi ci prova nuovamente al 25′ ma, il suo tentativo a rete, non sortisce gli effetti sperati. Cinque minuti piu’ tardi il tiro di Russo non centra i tre legni così come quello di Nannola al 36′.

Nella ripresa, dopo quattro giri di lancette, si assiste al primo squillo dell’Unione Calcio con il tiro di Preziosa che finisce fuori. All’11’il Barletta usufruisce di un calcio di rigore; sul dischetto si presenta Morra, subentrato all’intervallo, che spiazza Lullo portando in vantaggio i biancorossi. Sulle ali dell’entusiasmo, i ragazzi di Farina sfiorano il raddoppio al 21′ con Marangi ma l’estremo difensore azzurro si rifugia in corner. L’Unione Calcio alza il baricentro alla ricerca del pareggio e nel finale di gara, l’insidiosa punizione “condor” Manzari, costringe il portiere barlettano Tucci a deviare la sfera in calcio d’angolo. Infine, in pieno recupero, Vicedomini, ben servito da Morra, spreca il 2-0.

Conclusa l’avventura in Coppa, l’Unione Calcio si ritufferà nuovamente al campionato con una nuova trasferta, in programma domenica 19 settembre, sempre al “San Sabino” contro i padroni di casa del Canosa.

Foto: Marcello Papagni